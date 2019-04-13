Atiba Hutchinson: İlk yarıda bulduğumuz gol...

Beşiktaş'ın 2-1 kazandığı Medipol Başakşehir mücadelesinde takımının ilk golünü kaydeden Atiba Hutchinson, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2019, Cumartesi 21:21
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Atiba Hutchinson: İlk yarıda bulduğumuz gol...

Atiba Hutchinson'ın açıklamaları şu şekilde:

Gerçekten kişisel olarak çok mutluyum. İlk yarıda belirlik zorluklar yaşadık. İkinci yarıda daha iyi organize olduk. Başakşehir'in ataklarını kesmeyi başardık. İlk yarıda bulduğumuz gol özgüvenimizi artırdı. Genel olarak herkes çok iyi çalıştı. Herkes birbiri için mücadele etti. Kazandığımız için gerçekten çok mutluyum.

Altı maçımız daha var. Sezon sonuna kadar çalışmaya devam etmeliyiz. Uzun zamandan beri buradayım. Burada olduğum her an çok keyifli ve huzurluyum. Geleceğim için bir şeyler söylemek için henüz erken. 

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