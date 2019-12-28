Atiba Hutchinson: Heykelden onur duyarım

Kanadalı yıldız, geldiği günden beri orta sahada mücadeleci yapısı, defansif katkısı ve ikili mücadelelerdeki başarısıyla ön plana çıktı. Atiba, Gençlerbirliği karşısında ise bambaşka bir role büründü, kariyerinin en iyi maçını oynadı! Tecrübeli futbolcu, takımının kaydettiği 3 golde de asist yaparak, özellikle onun oynadığı pozisyondaki bir oyuncudan beklenmeyecek müthiş bir katkı sağladı. Yetmedi, Caner’in ortasına ön direkte harika bir kafa vuruşu yaparak skoru belirleyen golü kaydetti.

‘İlk golle buzu kırdık’

Atiba, 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kanadalı yıldız, “İlk yarıda yeteri kadar alan bulamadık. İkinci devrede doğru işler yaptık. İlk golle buzu kırdık. Ardından akıcı bir oyun oynadık, öz güvenimiz yükseldi. Mutluluk verici bir performans sergiledik. Devre arasına galibiyetle girmek güzel” diye konuştu.

‘Çok büyük bir olay’

Tecrübeli futbolcu, taraftarlarının heykelinin dikilmesi için başlattığı kampanyayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bunu duydum, haberim var. Taraftarın bunu düşünmesi benim için çok özel, çok büyük bir olay. Onur duydum. Tevazu göstermeye çalışıyorum ama bunun düşünülmesi bile muhteşem” ifadelerini kullandı.

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