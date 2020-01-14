Atiba Hutchinson: Hedef iki kupa

Beşiktaş’ta ligde ilk devrenin son maçı olan Gençlerbirliği karşılaşmasında 4-1’lik galibiyete, 1 gol ve 3 asistle damgasını vurarak 2019’a harika bir kapanış yapan Atiba Hutchinson, ikinci yarı öncesi takımına güveniyor.

Takımın eksiklerini devre arası kampında giderdiğini vurgulayan Atiba, “Beşiktaş’ın hedefi her zaman şampiyonluktur. İnişli çıkışlı bir ilk yarı geçirdik. Ancak zirve yarışından kopmadık. Yeni yılda taraftarlarımıza hem Türkiye Kupası hem de lig şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.