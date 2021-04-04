Atiba Hutchinson: Dağılmayacağız! Biz büyük bir kulübüz!
Beşiktaş kaptanı Atiba Hutchinson, 1-0 kaybettikleri Kasımpaşa maçını yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Günlerinde olmadıkları bir 90 dakika çıkardıklarını vurgulayan Atiba, "Dağılmayacağız. Biz büyük bir kulübüz. Büyük oyunculardan oluşan bir kulübüz. Bu şampiyonluğu ne kadar istediğimizi de göstereceğiz." dedi.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Siyah Beyazlı ekibin kaptanı Atiba Hutchinson, 90 dakika sonrası yayıncı kuruluşa konuştu. 3 puanı hemen kazanmak istedikleri ve acele ettiklerini belirten Atiba, ''Dağınıktık. Bu dağınıklık yüzünden rakibe fazla şans verdik. Günümüz değildi, devam edeceğiz." dedi ve ekledi:
'Şampiyonluğu ne kadar istediğimizi de göstereceğiz'
"Kazanmak istedik, sezon boyunca yaptığımız her şeyi tekrar yapmak istiyorduk. 3 puanı hemen kazanmak istiyorduk, biraz acele ettik. Kafaları eğmeden önümüze bakacağız. Tüm sezon yaptığımız her şeyi, önümüzdeki maçta tekrarlamak istiyoruz. Dağılmayacağız. Biz büyük bir kulübüz. Büyük oyunculardan oluşan bir kulübüz. Bu şampiyonluğu ne kadar istediğimizi de göstereceğiz."