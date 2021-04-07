Atiba Hutchinson: Bugün agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik
Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Alanyaspor maçının ardından Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, "Kasımpaşa maçında kötü oynamıştık. Bugün agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik ve çok çalıştık" ifadelerini kullandı
Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Alanyaspor maçının ardından Atiba Hutchinson yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Atiba, "Bugün iyi bir gündü. 3 asistle katkı verdim. Sadece ben asist yapmakla kalmadım, arkadaşlarımın bitiriciliği benim asistimi anlamlandırdı
Kasımpaşa maçında kötü oynamıştık. Bugün agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik ve çok çalıştık
Sezon boyunca basit hatalar yapmadığımız için bulunduğumuz yerdeyiz. Hocamız bunun kabul edilemez olduğunu söyledi, biz de kendisine hak verdik" ifadelerini kullandı