Atiba Hutchinson: Bugün agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik

Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Alanyaspor maçının ardından Atiba Hutchinson yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Atiba, "Bugün iyi bir gündü. 3 asistle katkı verdim. Sadece ben asist yapmakla kalmadım, arkadaşlarımın bitiriciliği benim asistimi anlamlandırdı

Kasımpaşa maçında kötü oynamıştık. Bugün agresiftik, 3 puanı çok fazla istedik ve çok çalıştık

Sezon boyunca basit hatalar yapmadığımız için bulunduğumuz yerdeyiz. Hocamız bunun kabul edilemez olduğunu söyledi, biz de kendisine hak verdik" ifadelerini kullandı