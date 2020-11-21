Atiba Hutchinson: Bu galibiyet derbi öncesi özgüven oldu

Milli ara sonrasında zorlu Başakşehir'i sahasında konuk edip 3-2'lik bir skorla galip gelen Beşiktaş'ta kaptan Atiba Hutchinson, maç sonunda konuştu.

Maçta 1 gol 1 asist yapan tecrübeli futbolcu şu ifadelere yer verdi:

Bugün hem ben hem de takım iyi performans gösterdi. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. İkinci yarıda çok pozisyon verdik. Biraz geri çekildik, rakip bizden çok pozisyon buldu. Önde oynamayı bıraktık ikinci yarıda. Gol ve goller buldular. Netice olarak iyi oynadık. Güzel bir birliktelik mesajı verdik. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı için de güzel bir özgüven oldu bizim için.

Larin için mutluyum. Takıma katkı sağlıyor. Tehlikeli bir oyuncu. Onun iyi performansı bize güven veriyor. Formda olması takım için iyi. Hep beraber iyi gidiyoruz, zorundayız. Milli aradan sonra henüz ilk maçtı. Böyle devam etmeliyiz.

Sahada olduğum müddetçe elimden geleni her zaman yapmaya devam edeceğim.



