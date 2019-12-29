Atiba Hutchinson: Bir sezon daha oynarım

Beşiktaş’ın önceki akşam Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 asist, 1 gole imza atarak, bir kez daha taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson bir sezon daha futbol oynamak istediğini yönetime bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün futboldan sorumlu yöneticilerden Erdal Torunoğulları ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Kanadalı oyuncunun önüne iki seçenek konuldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın yardımcılarından biri olmasının yanı sıra futbola devam etmesi seçeneği sunulan Atiba, 2020-2021 sezonunda da sahada olmak istediğini ifade etti. En az 1 yıl daha futbol oynamayı düşündüğünü aktaran 36 yaşındaki oyuncu, sahalara veda ettikten sonra Beşiktaş’ta yardımcı antrenörlük yapmak istediğini dile getirdi.

Bu gelişmeler üzerine Abdullah Avcı ile görüşerek Atiba’nın kararını ileten yönetim, tecrübeli teknik adama düşüncesini sordu. Atiba’nın spor ahlakı ve profesyonelliğine hayran olan Avcı’nın ise “Eğer antrenörlüğü seçerse, yanımda her zaman ona yer var. Ayrıca onun iyi bir hoca olması için elimden geleni yaparım. Fakat futbol oynamayı seçerse, takımda yine ona her zaman yer olacaktır. Atiba geleceğiyle ilgili ne yapmak istiyorsa ben onu kabul ederim. O çok büyük bir karakter” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların sezon sonu gelmeden Atiba ile masaya oturarak 1 yıllık yeni sözleşme teklif edeceği belirtildi. Yönetimin ayrıca Kanadalı futbolcunun 2021 yılında teknik adamlığa geçişiyle ilgili çalışmalar da yürüteceği kaydedildi. (Skorer)