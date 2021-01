Atiba Hutchinson, Beşiktaş’taki planlarını anlattı

Beşiktaş'ın takım kaptanı Atiba Hutchinson, gelecek planlarıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Kanadalı ön libero, çocukları; Noah, Nava ve Ayo’yla birlikte Tivibu Spor’a konuştu. Şükran Albayrak’ın, ‘Atan Alır’ programında konuşan Atiba, “Önümüzde uzun bir maraton var ama takım içinde güzel bir hava yakaladık. Şampiyonluğa inancımız tam” dedi. Kariyerini 1 yıl daha sürdürmeye sıcak baktığını belirten 37 yaşındaki futbolcu, “Belki bir sezon daha oynamayı düşünebilirim. Hiçbir şey kesin değil, şu anda sezona odaklanmış durumdayım. Sezon sonunda eğer hâlâ iyi hissediyorsam bir yıl daha oynamak için kendimi zorlayabilirim” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’de olmak çok özel’

Ailesiyle beraber İstanbul’da yaşamayı çok sevdiğini söyleyen Atiba, “Benim için her şey Türkiye’ye gelince başladı. Taraftarların çalışkan ve kulübe her şeyini veren oyuncuları sevdiğini anladım. Türkiye’de olmak her zaman çok özeldi. Ailemizi burada kurduk, çocuklarımızı burada büyüttük. Geldiğimiz ilk andan itibaren burayı çok sevdik” sözlerini sarf etti.

Profesyonel kariyerini tamamlaması sonrasındaki planlarıyla ilgili de konuşan Atiba, “Futbolu bıraktıktan sonra aklımdaki planlar daha çok futbola yönelik. Hangi seviyede olur bilemem ama belki antrenörlük düşünebilirim” diyerek sözlerini tamamladı.