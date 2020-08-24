Atiba Hutchinson: Turu geçmeye hazırız

Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı öncesi tecrübeli isim Atiba Hutchinson basın toplantısında konuştu. Atiba, iyi hazırlandıklarını ve turu geçeçeklerini söyledi

Atiba, "Bir süredir idmanlarımız sürüyor. İki haftadır bu maç için hazırlanıyoruz. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Turu geçemeye hazırız. Bu turdan sonra bir maç daha sonra oynayacağız daha sonra play-off turu olacak"

"Yolculuğumuz iyi geçti. Burada iyi ağırlandık. Misafirperverlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. Sadece havaalanında koronavirüs protokolleri uygulandı"

"Buaya bir amaç uğruna geldik, burada elimizden geleni yapıp turu geçmek istiyoruz"