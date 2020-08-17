Atiba: Hazır olacağız

Beşiktaş’ın 1 yıl daha sözleşmesini uzattığı 37 yaşındaki Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan ekibi PAOK’la yapacakları maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, PAOK eşleşmesiyle ilgili olarak kulübün Youtube hesabına, “Dört gözle beklediğimiz bir maç. PAOK bizim için iyi bir eşleşme. İyi çalışıyoruz. PAOK maçına kadar hazır olacağız. Bu turu geçmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.