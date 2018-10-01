Atiba: Çok çalışmaya devam

Kara Kartal’ın Kanadalı yıldızı Atiba Hutchinson, önceki akşam Kayserispor’la oynanan mücadelede ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekmişti. Fenerbahçe derbisiyle 11’e geri dönen 35 yaşındaki ön libero, istikrarlı görüntüsünü Kayserispor karşısında da sürdürerek alkış topladı.

90 dakika sahada kalan Atiba, Siyah- Beyazlılar’ın orta sahasını başarılı bir şekilde yönetmeyi başardı. Hem savunmada hem de hücum anlarında ön bölgede üstüne düşün görevi başarıyla yerine getiren deneyimli oyuncu, 74 kez topla buluşup 64 pasın 59’unu takım arkadaşlarıyla buluşturdu ve bu alanda sahanın en iyileri arasında yer aldı.

‘Konyaspor’u bekliyorum’

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park’ta yer alan binlerce taraftarın çağrısına uyup 2-0’lık galibiyet sonrası zafer üçlüsünü çektiren Atiba, sahadan mutlu ayrıldı. Mücadele sonrasında görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan tecrübeli isim, “Kazandığımız için çok mutluyum. Beşiktaş formasıyla bu sezon ikinci resmi maçım ve Fenerbahçe maçı sonrasında 11’de devam ettiğim için sevinçliyim. Çok çalışmaya devam ediyorum. Teknik direktörümüz Şenol Güneş görev verdiği sürece elimden geleni yapacağım. Şimdi Konyaspor mücadelesini bekliyorum. Taraftarımıza destekleri için teşekkürler” sözlerini sarf etti.

Gökmen Özcan