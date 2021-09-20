Atiba: büyük karakter ortaya koyduk

Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Atiba Hutchinson, 90 dakika sahada kaldığı mücadelede sergilediği futbolla taraftarını memnun etti. Karşılaşmanın ardından görüşlerini paylaşan 38 yaşındaki futbolcu, “Bizim için kâbus gibi başlayan bir akşamdı. takım olarak büyük bir karakter ortaya koyduk ve geri döndük. Bu maçtan önemli dersler çıkaracağımızı düşünüyorum. Geriden gelip kazanmayı da bilmemiz gerekiyordu, bunu öğrendik” ifadelerini kullandı.

Ligde yarın Adana Demirspor’a konuk olacak Kara Kartal’da eksiklerin çokluğu sebebiyle Atiba Hutchinson’ın yine ilk 11’de olması bekleniyor.