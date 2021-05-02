Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Hatayspor maçı sonrasında NTV'ye açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımı kaptanı hem maça dair değerlendirme yaptı hem de Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı yönünde konuştu.

Kanadalı oyuncu, henüz şampiyon olmadıklarını ve son 3 maçı da kazanmak istediklerini söyledi. Atiba, 1 yıl daha futbol oynamaya hazır olduğunu da dile getirdi.

İşte Atiba'nın açıklamaları:

Henüz hiçbir şey bitmedi. Şampiyon olmamız için 4 puan daha gerekiyor. Biz bildiğimiz gibi oynamaya devam edeceğiz. Çok iyi bir takımız. Bu sezon performansımızda takım olmamızın çok önemli etkisi var.

Ne zaman şampiyon oluruz, Galatasaray maçında şampiyonluğumuz kesinleşir mi bilmiyorum. Bu bizim düşündüğümüz bir konu değil. Kazanmaya devam etmek istiyoruz.

Açıkçası 1 yıl daha oynamayı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Sezon sonunda kulüp ile bu konuyu görüşeceğim. Hâlâ sahada olup, mücadele edecek gücü kendimde hissediyorum.