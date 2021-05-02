Beşiktaş, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın. Ezeli rakipleri ile girdiği yarışta büyük avantaj yakalayan Beşiktaş, kalan 3 maçında en az 4 puan alırsa mutlu sona ulaşacak.

Takımın en önemli oyuncularından 38 yaşındaki Atiba Hutchinson ise Süper Lig'de 3.kez şampiyonluk kutlamış olacak. Atiba böylece lig tarihinde en çok şampiyon olan yabancılar listesine girecek ve Fenerbahçeli Alex'i yakalayacak. Bu alanda zirvede Galatasaray'dan Muslera var. Fernando Muslera, 5 kez Süper Lig şampiyonu olurken Hagi ve Popescu, 4 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Zirvede Muslera var, Hagi 4 kez - Alex 3 kez şampiyon oldu

Fernando Muslera (5): 2011-12, 12-13, 14-15, 17-18, 18-19 GS

Gheorghe Hagi (4): 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 GS

Gheorghe Popescu (4): 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 GS

Filipescu (3): 1996-97, 97-98, 98-99 GS

M. Aurelio (3): 2003-04, 04-05, 06-07 FB

Nobre (3): 2003-04 FB, 04-05 FB, 08-09 BJK

Alex de Souza (3): 2004-05, 06-07, 10-11 FB

Felipe Melo (3): 2011-12, 12-13, 14-15 GS

Mirsat Güneş (3): 1985-86 BJK, 1986-87 GS, 87-88 GS





Atiba, Beşiktaş tarihine de geçebilir

Beşiktaş bu sezon şampiyon olursa Atiba, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarından sonra üçüncü kez mutlu sona ulaşacak ve Beşiktaş'ta en çok şampiyonluk gören yabancı oyuncu olacak. Atiba, 3 şampiyonluk ile bu alanda Alex, Nobre, Melo, Filipescu gibi önemli isimleri yakalamış olacak.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr