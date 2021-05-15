Beşiktaş, 2020-21 sezonunda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

Takımın en önemli oyuncularından 38 yaşındaki Atiba Hutchinson ise Süper Lig'de 3. kez şampiyonluk kutlamış oldu. Atiba böylece lig tarihinde en çok şampiyon olan yabancılar listesine girdi ve Fenerbahçeli Alex'i yakaladı. Bu alanda zirvede Galatasaray'dan Muslera var. Fernando Muslera, 5 kez Süper Lig şampiyonu olurken Hagi ve Popescu, 4 kez mutlu sona ulaşmıştı.

Zirvede Muslera var, Hagi 4 kez - Alex 3 kez şampiyon oldu

Fernando Muslera (5): 2011-12, 12-13, 14-15, 17-18, 18-19 GS

Gheorghe Hagi (4): 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 GS

Gheorghe Popescu (4): 1996-97, 97-98, 98-99, 99-00 GS

Filipescu (3): 1996-97, 97-98, 98-99 GS

M. Aurelio (3): 2003-04, 04-05, 06-07 FB

Nobre (3): 2003-04 FB, 04-05 FB, 08-09 BJK

Alex de Souza (3): 2004-05, 06-07, 10-11 FB

Felipe Melo (3): 2011-12, 12-13, 14-15 GS

Atiba Hutchinson (3): 2015-16, 2016-17, 2020-21

Mirsat Güneş (3): 1985-86 BJK, 1986-87 GS, 87-88 GS





Atiba, Beşiktaş tarihine geçti

Beşiktaş bu sezon da şampiyon oldu ve Atiba, 2015-16 ve 2016-17 sezonlarından sonra üçüncü kez mutlu sona ulaştı. Atiba böylece Beşiktaş'ta en çok şampiyonluk gören yabancı oyuncu oldu. Atiba, 3 şampiyonluk ile bu alanda Alex, Nobre, Melo, Filipescu gibi önemli isimleri yakaladı.





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr