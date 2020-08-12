Athletic Bilbao'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, yeni sezon antrenmanları öncesi takıma, teknik ekibe ve personele dün koronavirüs testi yapıldığı bildirildi. Testlerde 6 kişinin sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi. Bu kişilerin evlerinde karantina altına alındığı, haftaya tekrar teste tabi tutulacakları belirtildi.

La Liga tarafından belirlenen kurallara göre, takımların antrenmanları yarın öğleden sonra bireysel olarak başlayacak. Cuma günü de ekiplere tekrar koronavirüs testi yapılacak.

DHA