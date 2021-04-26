MENÜ

Athletic Bilbao-Atletico Madrid maç sonucu: 2-1

La Liga'nın 32. haftasında lider Atletico Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao’ya 2-1 mağlup oldu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 00:30 Son Güncelleme:
- A +
Athletic Bilbao-Atletico Madrid maç sonucu: 2-1

La Liga'nın 32. haftasında lider Atletico Madrid, Athletic Bilbao’ya konuk oldu. Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Alex Berenguer (Dk. 8) ve İnigo Martinez (Dk. 88) atarken, Atletico Madrid’in tek golü Stefan Savic’den (Dk. 77) geldi.

Bu sonuçla Atletico Madrid 73 puanla liderliğini korudu. La Liga’da şampiyonluk mücadelesi veren takımlar arasından Barcelona ve Sevilla haftayı 3’er puanla kapatırken, Real Madrid sahasında Real Betis ile 0-0 berabere kalmıştı.

Ligin bitimine 5 hafta kala lider Atletico Madrid’in arkasından Real Madrid (71), Barcelona (71) ve Sevilla (70) geliyor. (AA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...