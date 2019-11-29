Ateşleyici: N’Koudou!

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiliz devi Tottenham’dan 4 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Georges-Kevin N’Koudou’nun yükselişi sürüyor... Ligde iki hafta önce Denizli karşısında mücadele golsüz devam ederken 61. dakikada oyuna dahil olan Fransız futbolcu, hücuma hareketlilik getirmiş ve 70’te Kara Kartal’a galibiyeti getiren golü kaydetmişti. 24 yaşındaki oyuncu dün de galibiyetin fitilini ateşleyen isimlerden biri oldu.

Savunmacıları zorladı

Yine maça kulübede başlayan genç oyuncu, ikinci yarının hemen başında Tyler Boyd’un yerine oyuna girdi. Abdullah Avcı’nın bu hamlesi ile Beşiktaş atakları hızlanırken, N’Koudou kısa sürede rakip savunmacılara zor anlar yaşattı. Başarılı oyuncu, yine karşılaşma golsüz devam ederken sahneye çıktı ve 75’te Enzo Roco’nun attığı golde asisti yaptı ve maçın adamları arasına girmeyi başardı.