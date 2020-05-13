Atçılık camiası yarışlara hazır

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, Covid-19 salgını ile mücadeleyi büyük bir titizlikle sürdürdüklerini belirterek, yarışlara hazır olduklarının mesajını verdi. Pandemi sürecinde diğer spor müsabakaları gibi at yarışlarına da 20 Mart'tan bu yana ara verildi. Türkiye'deki 9 hipodromda toplam 350 bin kişi çalışıyor, bu da yaklaşık 1.5 milyon kişiye aş verilmesini sağlıyor. Seyisler, aprantiler, jokeyler, güvenlik elemanları, temizlikçiler, veterinerler, kondisyonerler (kronometre tutanlar), kameraman, fotoğrafçı, elektronikçi derken; nalbanta kadar uzanan yelpazede herkes yarışların başlamasını bekliyor.

Bu devasa sektörün liderliğini yapan TJK Başkanı Serdal Adalı, pandemi sürecinde alınan önlemleri, yapılan işleri ve bundan sonrasına yönelik hedefleri anlattı. 7 bine yakın yarış atının beslenme ve bakımlarının bir gün bile aksatılmadan yapıldığını vurgulayan Adalı, "TJK olarak yarışlara hazırız. Yarışlar, hipodromlarda halihazırda zaruri olarak bulunan çalışanlara ek olarak, sadece idari personelin katılımıyla yapılacak. Dolayısıyla sağlık açısından bir risk teşkil etmeyecek. At yarışları iki canlının birlikte yaptığı tek spor dalı. Jokey ve aprantilerimiz de bu spor dalında büyük rol oynuyorlar. Öncelikle kendilerinin sağlıklı olmaları bu süreçte ana hedefimiz. Pandemi dönemi boyunca da kendilerinden kaldıkları şehirde at binmelerini istiyoruz. Bu da aldığımız önlemlerden biri. Böylece seyahat etmeyerek riskten uzak kalacaklar" dedi. Adalı'nın Hürriyet Gazetesi'nden Adil Demirçubuk'a verdiği röportajın soru ve cevapları şöyle:

Yaşanan salgın sürecinde, TJK çatısı altında neler yapıldı ?

Covid 19 vakasının ülkemizde görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren ivedi bir şekilde tüm tesislerimizde gerekli tedbirleri aldık. Öncelikle hipodromlarımıza girenlerin ateşini ölçmeye ve ücretsiz maske dağıtımına başladık. Pandemi hakkında seminerler düzenleyerek, tüm bireylerimizi İl Sağlık Müdürlüğü desteğiyle bilgilendirdik. Ahırlar bölgesi, ofislerimiz ve hipodromlarımızda her yeri sık sık dezenfekte ettik ve dezenfektanları hazır bulundurduk. 20 Mart 2020 tarihi itibariyle yarışların ertelenmesi kararı Tarım ve Orman Bakanlığımızca açıklandı.

Bu andan itibaren de yine yayınlanan genelgeler doğrultusunda tedbirlerimizi maksimum seviyeye çıkardık. Bizim durumumuz diğer spor branşları gibi değil. Yarış atlarının idman ve beslenme mecburiyeti var. Neticede onları bir gün bile bırakıp bir yere gidemeyiz. Bu süreç başladığından bu yana hipodromlarımızda, sosyal mesafe, izolasyon ve kişiler arası teması minimum seviyede tutmaya büyük özen gösterdik. Düzenli ateş ölçümü ve maske dağıtımının ardından hipodrom girişlerine yerleştirilen dezenfektan kabinlerimiz de aktif. Atların ihtiyacı olan günlük beslenmesi, bakımı ve idmanı için Hipodromda bulunmak zorunda olan seyis, antrenör ve idman jokeylerinin, hipodrom dışındaki irtibatını mümkün olduğunca kesmeye çalıştık. Hipodrom içinde kendi gönüllü karantina alanlarını oluşturmanın şart olması sebebiyle, bu çalışanlarımızın tüm lojistik ihtiyaçları Kulübümüz tarafından karşılanmıştır. Bunun yanında Atların beslenme, bakım hizmetlerinde direkt mesaisi olmayan at sahibi ve ilgililerinin kesinlikle hipodroma gelmemeleri konusunda çalışmalar yapıldı. Sabahları idman yoğunluğunu minimuma indirmek sebebiyle, idman saatlerimizi uzattık. İdmanlarımızda hiç bir aksama yaşanmadı. Yine özellikle yoğunluk gözlemlenen At hastanelerimizde sıkı güvenlik tedbirleri alarak izolasyonu ön planda tuttuk. Bunun dışında Kulüp olarak ne zaman biteceği belli olmayan bu sıkıntılı süreçte atçıya ve sektör paydaşlarına nasıl yardımcı olabiliriz diye bir dizi çalışmalar yaptık ve mevcut tüm ödemeleri faizsiz 3 ay erteledik. Ganyan bayilerimizin 100 gram altın teminatlarının 50 gramını bayilerimize iade ederek, onlara bir nebze olsun destek olduk.

Yarışlar tekrar başladığında alınacak önlemler nelerdir ?

Biz kulüp olarak bu konuda çok hassasız. Sosyal mesafe, izolasyon ve gönüllü karantina uygulamalarımıza ödün vermeden devam edeceğiz. Diğer spor müsabakalarından farklı olarak; at yarışlarının önemli unsurlarından biri olan jokeyler arasında fiziksel temas gerektirmediğini, yarışlar sırasında mücadele edecek atın ilgilileri dışında hiç kimsenin hipodroma alınmayacağını da vurgulamak isterim. Şu an yarışların devam ettiği önemli ülkeler ile aynı ölçüde ve hatta daha ileri alınan tüm sağlık önlemlerini aynı kararlılıkta devam ettirerek hipodromlarda riski herhangi bir ortama göre asgari seviyede tutacağız.

'ARTIK YARIŞSEVERLER BAYİLERİN İÇİNE ASLA GİREMEYECEK'

En önemli unsurlardan biri ganyan bayilerimiz. Bayilerimiz için de yeni düzenlemelerimiz oldu. Öncelikle artık yarışseverler bayilerin içine asla giremeyecek. Yarışseverler kupon ve para alışverişini bayilerin kapılarına monte edilen separatörlerde açılan pencereden yapacak. Koronavirüs ile mücadele sürecinde oyunlar bu şekilde oynanacak. Bayi önündeki yarışseverlerin sosyal mesafe kuralına uyması da yine bayiler tarafından sağlanacak. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığımızın gerekli ek tedbirleri tarafımıza ulaştığı anda, ivedilikle bu önlemleri hayata geçirme konusunda da adımlar atacağız. Türkiye Jokey Kulübü olarak yarışlara hazırız. Tüm önlemlerimizi aldık. Tekrar yarışların başlaması için karar verildiğinde hiç bir sorun yaşamadan start vereceğiz. Yarışların başlaması, hipodromlardaki halihazırda mevcut olması zorunlu olan popülasyona ek olarak sadece az sayıdaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı yarış komiserlerinin yani yarış hakemlerinin ve bize bağlı az sayıdaki idari personelin katılmasıyla sağlanacak. Dolayısıyla sağlık açısından bir risk artışı teşkil etmeyecek.

Normalleşme sürecinde hipodromlarda artık neler eskisi gibi olmayacak?

Günlük yaşantımızda da bazı şeylerin eskisi gibi olmayacağı gibi, hipodromlarımızda da bazı şeyler eskisi gibi olmayacak... Sıkı sağlık tedbirlerimiz artık olmazsa olmazımız. Yarışlar başladığında belli bir süre seyircisiz gerçekleşecek. Belirttiğim gibi hipodromlarımıza önlemler çerçevesinde belirlenen kurallar altında girilecek. Bu süreçte gevşeme yaşanırsa iyiye gidiş yavaşlar ve süreç uzar, dolayısıyla toplum olarak aynı disiplinle tedbirleri uygulamaya devam etmeliyiz.

Atlar ile birlikte bu işin en önemli figürü olan jokeylerden beklentileriniz nedir?

At yarışları iki canlının birlikte yaptığı tek spor dalı. Jokey ve aprantilerimiz de bu spor dalında büyük rol oynuyorlar. Öncelikle kendilerinin sağlıklı olmaları bu süreçte ana hedefimiz. Pandemi dönemi boyunca da kendilerinden kaldıkları şehirde at binmelerini istiyoruz. Bu da aldığımız önlemlerden biri. Böylece seyahat etmeyerek riskten uzak kalacaklar.

Olmazsa olmaz faktör yarışseverlerden talepleriniz, onlara vereceğiniz mesaj nedir?

Yarışseverlerimiz bu sektörün yaşamasındaki en önemli mihenk taşımız. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülke olarak iyi sınav verdiğimiz pandemi sürecinde, Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak büyük bir titizlikle uygulamalarını ve sağlıklı olmalarını diliyoruz. Biz de bu konuda en sıkı şekilde takipçi olacağız.

Ganyan bayilerinde aldığımız önlemler yarışseverlerimizin sağlığı için. Bir süre onlardan uzak kalacağız ama sağlıklı günlerde tekrar hipodromlarda kendileriyle buluşacağız.

Son olarak, şunu belirtmek isterim ki; atçılık sektörünün yatırımcısı ve tüm riski üzerinde taşıyan at sahipleri bu süreçte gerçekten zor durumda. Yapmaya devam etmek zorunda oldukları tüm at bakım masrafları aynen devam ediyor ancak bu masrafları karşılamak için tek gelirleri olan yarış ikramiyeleri, yarışların durmuş olması nedeniyle kesilmiş durumda. Bu nedenle, yarışların en kısa sürede seyircisiz olarak ve özetlediğim tüm tedbirleri en üst seviyede almaya devam etmek koşuluyla yeniden başlatılması sektör açısından hayati önem taşıyor.