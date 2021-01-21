Süper Lig 'in 20. haftasındaki Karagümrük- Beşiktaş maçıyla birlikte kapılarını tekrar açan Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki rüzgar panelleri dikkatlerden kaçmadı. Uzun süredir bakımda olan stadyumda, yoğun rüzgara karşı önlem alındı. Her iki kale arkasında bulunan tribünlerin üzerine yapılan panellerle birlikte bu bölgeler kapatıldı ve sahaya rüzgar gelmesi engellendi.

Geçtiğimiz yıllarda bu stadyumu Galatasaray kullandığı zaman rüzgar panelleri yapılmış ancak paneller rüzgara karşı dayanamayıp kırılmıştı. Bu kez farklı bir uygulamayla kale arkalarında bulunan açıklıkların tamamı kapatıldı.