Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Fırtına'ya kupayı getiren golleri 37 ve 51. dakikalarda Cornelius, 64. dakikada Larsen, 76. dakikada penaltıdan Bakasetas kaydetti. Trabzonspor'da Emrehan Gedikli 90+4. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Tribünlerde Bordo Mavi coşku

Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda kendilerini ayrılan tribünlerin tamamını dolduran Trabzonsporlu taraftarlar bitiş düdüğünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Bordo Mavili taraftarlar kupayı kazanan futbolcularını tribüne çağırarak önce alkışladı, daha sonra üçlü çektirdi. Kupa seremonisi sonrası büyüyen coşku ile taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi.







