İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden İSTON’un, “Atatürk Olimpiyat Stadı Çevre Düzenleme İnşaatı” adı altında açtığı ihale sonuçlandı. “Pazarlık” usulüne göre yapılan ve 8 Nisan'da düzenlenen ihalenin sonucu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuç ilanına göre ihaleyi 3 milyon 494 bin TL’ye İlmes İnşaat Metal San. Ve Tic. Ltd. Şirketi üstlendi. İhale şartnamesine göre İlmes İnşaat, söz konusu çevre düzenleme işlerini 16 hazirana kadar bitirmesi gerekiyor.

MAÇIN TARİHİ KESİNLEŞMEDİ

Atatürk Olimpiyat Stadı final maçı için hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçının tarihi henüz kesinleşmedi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve genel sekreter Theodore Theodoridis, koronavirüs tehlikesi geçene kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin de askıya alındığını 17 Mart'ta duyurmuştu. Duyuruya göre iki turnuva da askıya alındı ve koronavirüs tehdidi sona erene kadar süresiz ertelendi.

DHA