Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, 7 sezondur takımın başında yer alan Başantrenör Ataman Güneyligil ile 2 yıllık sözleşme yenilendiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımımızın Başantrenörü Ataman Güneyligil ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. 2008-2010 ve 2011-2015 yılları arasında üstlendiği yardımcı antrenörlük görevinin ardından 2015 yılında başantrenörlük görevine getirilen Ataman Güneyligil, 7 sezondur takımımızın başında yer alıyor. 2022-2023 ve 2023-2024 sezonunda da başantrenörlük görevine devam edecek olan Ataman Güneyligil’e başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.