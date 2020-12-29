Sezon başı Galatasaray'dan Adanaspor'a kiralanan Atalay Babacan, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Akdeniz ekibinde 9 resmi maça çıkan Atalay, son olarak Adanaspor'un evinde Bandırmaspor'a 2-1 kaybettiği maçta takımının tek golünü atan isim oldu. Takımının hücum organizasyonlarını yöneten isim olan Atalay, teknik direktör Yunus Murat Ceylan'ın bankoları arasında yer alıyor.

Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki oyuncunun gelişiminin Fatih Terim tarafından yakından takip edildiği de gelen haberler arasında. 2000 jenerasyonunun en önemli oyuncuları arasında gösterilen genç oyuncunun önümüzdeki sezon Sarı Kırmızılı ekipte forma şansı bulması bekleniyor.