Atalanta’nın transferdeki hedefi Fenerbahçeli Okan Turp

Takımın genç oyuncularından biri olan Okan Turp’a, transfer teklifi geldiği öğrenildi. İtalya’nın futbol sitelerinden Calciomercato’nun haberine göre bu sezon hem Avrupa’da hem de Serie A’da ses getiren bir performansa imzasını atan Atalanta’nın, 19 yaşındaki stoperi gündemine aldığı öğrenildi. Çizme temsilcisinin, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe ile temasa geçtiği ve Okan’ın bonservisiyle ilgili olarak fiyat sordukları bildirildi.