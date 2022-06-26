Sezonu Juventus'tan kiralık olarak Atalanta'da geçiren Merih Demiral'ın bonservisi 20 milyon euro ödenerek alındı. İtalyan ekibinin Milli futbolcumuz için hazırladığı plan ise sonradan ortaya çıktı...

MERİH DEMİRAL İÇİN TRANSFER PLANI

Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini başta almak istemese de, daha sonra 24 yaşındaki oyuncunun satılma ihtimali düşünülerek satın alma kararı verildi. Öyle ki Merih'in güncel piyasa değeri 25-30 milyon euro. Atalanta, Merih Demiral için gelecek teklifleri değerlendirecek. Eğer istenen ücret gelirse başarılı stoper gönderilecek.

Merih Demiral için İspanya La Liga ve İngiltere Premier Lig'den teklifler geldiği iddia ediliyor.

2019 yazında Sassuolo takımından Juventus'a 19.5 milyon euroya transfer edilen Merih Demiral burada 32 maça çıktı. Merih, Atalanta formasıyla ise 42 maçta forma giydi. (Akşam)