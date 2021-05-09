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Atalanta'da Duvan Zapata'nın yerine Sardar Azmoun

Yaz transfer döneminde Kolombiyalı golcüsü Duvan Zapata'yı İngiliz ekiplerine kaptırma ihtimali bulunan Atalanta, Zenit St. Petersburg'un yıldızı Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak istiyor.

09 Mayıs 2021, Pazar 17:05 Son Güncelleme:
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Atalanta'da Duvan Zapata'nın yerine Sardar Azmoun

İtalya Serie A'da başarılı bir sezon geçiren Atalanta, bu başarının mimarı isimlerini yaz transfer döneminde kaybedebilir. Atalanta'da özellikle Kolombiyalı golcü Duvan Zapata ile İngiliz ekipleri ilgileniyor. Zapata'nın olası ayrılığına ilişkin Atalanta da alternatiflerini hazırlamış durumda. 

Sport-Express'in haberine göre Atalanta, Zapata'nın yerine Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Rus ekibi Zenit'in forması altında 24 lig maçında 19 gol atan Azmoun'un sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. 

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