İtalya Serie A'da başarılı bir sezon geçiren Atalanta, bu başarının mimarı isimlerini yaz transfer döneminde kaybedebilir. Atalanta'da özellikle Kolombiyalı golcü Duvan Zapata ile İngiliz ekipleri ilgileniyor. Zapata'nın olası ayrılığına ilişkin Atalanta da alternatiflerini hazırlamış durumda.

Sport-Express'in haberine göre Atalanta, Zapata'nın yerine Sardar Azmoun'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon Rus ekibi Zenit'in forması altında 24 lig maçında 19 gol atan Azmoun'un sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.