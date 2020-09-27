Atalanta ve Lazio haftayı galibiyetle kapattı

Serie A'da geçen sezon flaş takımlar olarak öne çıkan Atalanta ve Lazio, ilk haftada birbirlerine karşı oynayacakları maç daha önce ertelendiği için yeni sezona 2. haftada başladı. Geçen sezonun en golcü takımı olan Atalanta, Torino deplasmanından 4-2’lik galibiyetle dönerek, ligde yine etkili olacağı sinyalini verdi.

Lazio ise deplasmanda Cagliari’yi 2-0 yenerek, sezonu galibiyetle açmış oldu. Günün bir diğer maçında ise Sampdoria, konuk ettiği ligin yeni takımı Benevento’ya 3-2 yenilerek, üst üste ikinci maçını da kaybetti.

Ligin 2. haftası bugün ve yarın oynanacak 6 müsabakayla tamamlanacak.

Öte yandan, İtalya Koronavirüs Bilim-Teknik Kurulu (CTS), spor etkinliklerinde seyirci kapasitesinin yüzde 25’e çıkarılması yönündeki talepleri kabul etmedi. Kurul, epidemiyolojik eğrinin gidişatı doğrultusunda, halihazırda geçerli olan 1’er metre mesafeli en fazla 1000 seyircili uygulamada kapasite artışının şu aşamada mümkün olmadığını belirtti.