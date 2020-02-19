Atalanta - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bugün oynanacak iki dev maçla devam edecek. Atalanta kendi sahasında Valencia'yı konuk edecek. Peki, Atalanta - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
İtalyan ekibi Atalanta ile İspanyol takımı Valencia Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı son 3 maçta 7 puan alarak sürpriz bir şekilde gruptan çıkan Atalanta, Valencia'yı yenerek yoluna devam etmek istiyor. Valenica ise Atalanta deplasmanında avantaj peşinde olacak.
Atalanta - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?
San Siro'da bu akşam saat 23:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
ATALANTA - VALENCIA MAÇINA MUHTEŞEM ORAN! TIKLA OYNA
Atalanta - Valencia muhtemel 11'ler...
Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata
Valencia: Cillessen, Gaya, Mangala, Diakhaby, Florenzi, Soler, Kondogbia, Parejo, Torres, Guedes, Gomes