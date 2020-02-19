İtalyan ekibi Atalanta ile İspanyol takımı Valencia Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalya'da kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynadığı son 3 maçta 7 puan alarak sürpriz bir şekilde gruptan çıkan Atalanta, Valencia'yı yenerek yoluna devam etmek istiyor. Valenica ise Atalanta deplasmanında avantaj peşinde olacak.

Atalanta - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta?

San Siro'da bu akşam saat 23:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Atalanta - Valencia muhtemel 11'ler...

Atalanta: Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata

Valencia: Cillessen, Gaya, Mangala, Diakhaby, Florenzi, Soler, Kondogbia, Parejo, Torres, Guedes, Gomes



