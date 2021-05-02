Atalanta Sassuolo ile berabere kalınca Inter şampiyon oldu

İtalya Serie A'nin 34. haftasına Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında puan kaybetmesiyle sezonun şampiyonu belli oldu.

1-1 sona eren karşılaşma sonrasında Atalanta'nın şampiyonluk şansı kalmadı. Böylece lider Inter, ligde bitime 4 hafta kala mutlu sona ulaşmış oldu. Mücadelenin golleri deplasman ekibi adına 32. dakikada Robin Gosens'tan Sassuolo adına ise 52. dakikada Domenico Berardi'den geldi. 77. dakikada lacivert siyahlılarda Luis Muriel penaltı atışından yararlanamadı.

Ev sahibi ekipte Marlon, 75. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken Atalanta'da Pierluigi Gollini 22. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Lacivert siyahlılar, haftayı 69 puanla Inter'in 13 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Sassuolo ise puanını 53'e yükseltti.