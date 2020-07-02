Atalanta - Napoli maç sonucu: 2-0

Juventus, Lazio ve Inter'in arkasında 4. sırada bulunan, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir sürprize atan Atalanya, Serie A'nın 29. haftasında Napoli'yi konuk etti. Gasperini yönetimindeki Atalanta, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Atalanta'ya 3 puanı getiren goller, 47. dakkada Mario Pasalic ve 55. dakikada Robin Gosens'den geldi.

Bu sonucun ardından 60 puana yükselen Atalanta, haftayı 4. sırada kapattı. 45 puanlı Napoli ise Avrupa yolunda kritik bir kayıp yaşadı ve 6. sırada kaldı.

Atalanta - Napoli ilk 11'ler:

Atalanta: Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti, Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic, Papu Gomez, Zapata

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne