İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen Milli futbolcu Merih Demiral'ın takımdaki geleceği merak ediliyordu. İtalyan ekibi, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı stoper için kararını verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Atalanta, Merih Demiral'ın bonservisini almayı planlıyor. İtalyan ekibi Milli futbolcuyu, 23 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanarak, Juventus'tan kalıcı bir şekilde kadrosuna katmak için harekete geçti.

Anlaşma yakında

Takıma katılmasından bu yana kadronun vazgeçilmezleri arasında yer alan Merih Demiral'ın transferinin yakın zaman içerisinde resmen duyurulması bekleniyor.

Atalanta ile bu sezon 42 maçta görev yapan Merih Demiral, takımı adına 2 gol ve 3 asistlik katkı da sağlamayı başardı.



