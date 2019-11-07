Atalanta - Manchester City maçında 'Pancu' vakası

Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alan Atalanta ile Manchester City, 4. hafta maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 sona ererken City 10 puanla lider, Atalanta ise 1 puanla son sırada kaldı. Manchester City'nin başarılı kalecisi Ederson, ikinci devre sakatlığı nedeniyle kenara gelirken, Brezilyalı eldivenin yerine Claudio Bravo dahil oldu. Şaşkınlık yaratan durum ise 81. dakikada gerçekleşti.

İkinci yarının başında oyuna dahil olan Bravo, 81'de kırmızı kart görünce kaleye sağ bek oyuncusu Kyle Walker dahil oldu.

Maç kadrosunda 3. kalecisi bulunmayan City'de 88'de Mahrez'in yerine oyuna dahil olan Walker, kalan 9 dakikada kaleyi korudu.

Daniel Pancu vakası

17 Nisan 2005'te oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde benzer bir durum Siyah Beyazlı ekibin başına gelmişti. 78. dakikada Oscar Cordoba'nın Tuncay Şanlı'yı ceza sahası içerisinde düşürdüğüne hükmeden hakem Bülent Demirlek, penaltı noktasını göstermişti. Kolombiyalı kaleci bu durumu bir türlü kabullenemeyip, dakikalar boyunca hakemlere itiraz edince ikinci sarı kartını gördü ve oyundan atılmıştı. Beşiktaş'ın hocası Rıza Çalımbay, üç değişiklik hakkını kullandığı için kaleye Daniel Pancu geçmişti.



