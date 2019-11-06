Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda henüz puanla tanışamayan Atalanta, yoluna kayıpsız devam eden Manchester City’i ağırlıyor. Heyecan dolu mücadeleye birçok yeni oyun seçeneğiyle her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz. Üstelik Canlı Bahis Kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!

Geçtiğimiz sezon İtalya’nın köklü kulüplerini geride bırakarak Serie A’yı üçüncü sırada tamamlayan Atalanta, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. C Grubu’nda mücadele eden İtalyan temsilcisi 3 maçta aldığı 3 mağlubiyetle beklentilerin altında kaldı. Özellikle deplasmanda Dinamo Zagreb’den alınan 4-0’lık yenilgiden sonra iç sahadaki 2-1’lik Shakhtar mağlubiyetiyle birlikte Devler Ligi’nin çok farklı bir arena olduğunu anladılar. İngiltere’de ise öne geçtikleri karşılaşmada Manchester City’e 5-1 yenilerek henüz puanla tanışamadılar. Gidişatı değiştirmek isteyen ev sahibinde takımın belki de en önemli ismi Duvan Zapata’nın son derece sıkışık bir fikstürde sakatlanması da Atalanta’nın işini zorlaştırdı. Yine de tecrübeli teknik adam Gian Piero Gasperini meslektaşı Guardiola’ya karşı elinden geleni yapacaktır.

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Gruptaki ilk 3 maçını kayıpsız geçen Manchester City ise bildiğimiz gibi… Premier Lig’e biraz sallantılı başlamış olsalar da Liverpool’u yavaş yavaş sıkıştırmaya başladılar. İngilizler İtalya’ya önemli eksiklerle geliyor. Kanat oyuncusu Sane, stoper Laporte, orta sahalar Rodri ve Silva ile sol bek Zinchenko’nun sakatlığı bulunurken 5-1’lik maçta oyundan atılan Foden ise cezalı. Mükemmeliyetçi bir teknik direktör olan Guardiola’nın tüm bu eksiklere rağmen takımını galibiyet için sahaya süreceği de bir gerçek.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

- Manchester City bu sezon Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 14 maçın 13’ünde minimum 2 gol attı.

- Manchester City C Grubu’nda çıktığı 3 maçı da kazanırken bu karşılaşmalarda 10 gol atıp 1 gol yedi.

- Atalanta’nın çıktığı son 10 maçın 9’unun ilk yarısında gol atıldı.

- Atalanta’nın C Grubu’nda çıktığı 3 karşılaşma da 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Manchester City Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 12 maçın 10’unu kazandı.

KİM NE OYNUYOR?

İtalya’da oynanacak Devler Ligi mücadelesine bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Manchester City’den yana. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilen karşılaşmayı kuponuna ekleyen üyelerin %55’i konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CİHAT AKBEL’İN TERCİHİ NE?

Manchester City hafta sonu yürekleri ağızlara getirdi ama son dakika golüyle Southampton’a karşı geri dönmesini bildi… Ligde Liverpool’u kovalıyorlar. Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 maçı da kazandılar. Bu dakikadan sonra grup liderliğini vermeleri çok zor. İngiltere’de oynanan maç 5-1 bitmiş ve bir o kadar da gol pozisyonundan yararlanılamamıştı. Yine gollü bir karşılaşma bekliyorum. O maç için köşemizde 6+ gol seçeneğini işaretlemiştik. Bu sefer biraz daha temkinli olup garanti olana gidebiliriz. Atalanta hafta sonu içeride Cagliari’ye 2-0 kaybetti. Josip İlicic 39. dakikada kırmızı görünce işler karmaşıklaştı. Tabii o maçta 10 kişi olmalarına rağmen müthiş bir baskı kurduklarını da hatırlatmak gerekiyor. Gasperini’nin takımı alkışı çokça hak eden Avrupa’da seyir zevki en yüksek takımlardan biri… Bu maçın da nefes kesmesini bekliyorum. Ev sahibinde Duvan Zapata’nın durumu kritik… İtalyan gazeteleri büyük ihtimalle oynayamayacağını yazıyor. Manchester City’de de önemli eksikler var: Uzun zamandır forma giyemeyen Leroy Sane ve Aymeric Laporte yok. Bunun dışında da Rodri, David Silva ve Zinchenko İtalya’ya götürülmeyecek. Foden de kırmızı kart cezalısı… İki takımın da gol atmak için sahada olmasını bekliyorum.



