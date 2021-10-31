Atalanta- Lazio maç sonucu: 2-2

Atalanta’nın gollerini 45. dakikada Zapata ve 90+4’te Merih Demiral’ın asisttiyle Marten de Roon’dan geldi. Lazio’nun gollerini 18. dakikada Pedro ve 74. dakikada Immobile kaydetti.

Bu sonuçla Atalanta 19 puanla 5 sırada yer alırken, Lazio 18 puanla 6. sırada kaldı.

Mücadelede 6 top kaybı yapan Merih Demiral 2 şut girişiminden kaleyi bulamazken girdiği 5 ikili mücadelenin 3’ünü kazandı. Lazio takımında karşılaşmanın 86. dakikasında oyuna giren eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi ise 2 top kaybı yaparken oynadığı süre içinde kaleyi göremedi.



