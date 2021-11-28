Juventus'ta işler kötü gidiyor... Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Chelsea’ye 4-0 kaybeden Siyah-Beyazlılar, Serie A'da da üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, bir darbe de Atalanta'dan yedi. Lacivert-Siyahlılar golcüsü Duvan Zapata'nın sayısıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Sezon başında Juventus'tan, Atalanta'ya transfer olan milli futbolcumuz Merih Demiral de eski takımına karşı görev yaptığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı ve performansıyla maçın adamı seçildi.

Bu sonuçla, Atalanta puanını 28'e yükseltti ve 4. basamaktaki yerini korudu. Juventus ise ligde 5. yenilgisini Atalanta karşısında yaşayarak 21 puanla 8. sırada kaldı.



