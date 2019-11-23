Atalanta-Juventus maç sonucu: 1-3

İtalya Serie A'nın 13. hafta mücadelesinde Atalanta Gewiss Stadyumu'nda Juventus'u ağırladı. Ronaldo olmadan sahaya çıkan Sarri'nin öğrencileri ilk yarısı golsüz geçen maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başardı. Juve aldığı galibiyetle ligdeki yenilmezliğini sürdürdü ve zirve adına yoluna devam etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 74. dakikada ve 82. dakikada golcü futbolcu Gonzalo Higuain ile 90+2. dakikada Dybala kaydetti.

Ev sahibi Atalanta'nın tek golü ise 56. dakikada Gosens'ten geldi. Ayrıca ilk yarıda Atalanta 17. dakikada Musa Barrow penaltı atışından yararlanamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde daha sağlıklı oynamak için sakatlığının tamamen geçmesi beklenen Ronaldo, Sarri tarafından bu maçta riske edilmedi. 70'de Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Khedira'nın yerine oyuna girdi ve 20 dakika boyunca forma giydi.

Milli futbolcumuz Merih Demiral maçta forma şansı bulamadı.