Atalanta - Hellas Verona maç sonucu: 1-2

Gian Piero Gasperini yönetiminde Serie A'da son yıllara damga vuran Atalanta, son haftalarda düşüş içerisinde. Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Igor Tudor'un takımı Hellas Verona'ya da mağlup oldu. Verona, Atalanta'yı deplasmanda 2-1 yendi, konuk ekibin gollerini Federico Ceccherini (45') ve Teun Koopmeiners (55' kk) attı. Atalanta'nın tek golünde ise Giorgio Scalvini'nin (82') imzası var.

Merih Demiral'ın 57 dakika forma giydiği karşılaşma sonunda bir maçı eksik Atalanta 51 puanda kaldı, Avrupa kupalarına katılma yolunda ağır yara aldı. Verona ise 48 puana yükseldi ve 8. sıradaki Atalanta'nın ensesinde.