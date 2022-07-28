Atalanta, Ademola Lookman’ın transferinde son aşamaya geldi.

Atalanta, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig’li Ademola Lookman’ın transferinde son aşamaya geldi.

Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Ademola Lookman Atalanta’ya transfer olmaya çok yakın. Fabrizio Romano’nun haberine göre Nijeryalı oyuncu ve kulübü, İtalyan ekibiyle her konuda anlaştı.

Lookman, 2019 yılında Everton’dan RB Leipzig’e 18 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Atalanta’nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu için 10 milyon euro civarında bir bonservis ödemesi bekleniyor.

Lookman geçtiğimiz sezon Leicester City’de 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.







