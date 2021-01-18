Antalyaspor maçında sergilediği performansla eski günlerini hatırlatan Abdülkadir Ömür, hemen İtalyanlar’ın gündemine geldi. Özellikle Ersan Gülüm’ün kırmızı kart gördüğü pozisyon öncesi art arda 5 oyuncuyu çalımlayan genç yıldız, maç boyunca istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Çizme basını, Atalanta Kulübü’nün Abdülkadir için devrede olduğunu öne sürdü. Sezon başında da adı İtalya’nın dev ekibiyle geçen Abdülkadir, Papu Gomez’in yerine düşünülüyor. Hocasıyla yaşadığı problemler sonrası Atalanta’da kadro dışı kalan 32 yaşındaki Arjantinli yıldız, başka kulüplerle transfer görüşmeleri yapıyor.

Papu Gomez’in yerine

İtalyan medyası da, Papu Gomez sonrası 21 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile Atalanta’nın geleceğe yönelik bir hamlede bulunabileceğini vurguladı. Milli Takım forması giyen ve yıllardır üst seviyede oynayan Abdülkadir’in müthiş bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekildi.