Atakan Üner kimdir? Atakan Üner kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Altınordu'dan Atakan Üner'i kadrosuna kattı. Beşiktaş, Altınordu'ya 150 bin Euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verecek. Atakan Üner, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçemediği isimler arasına girmeyi başarmştı. 34 maça çıkıp 4 gol ve 8 asistle oynayan genç futbolcunun ismi Galatasaray'la da anılıyordu. Bu transfer gelişmesinin ardından Beşiktaş taraftarı Atakan'ın kariyerini araştırmaya başladı.

Atakan Üner kimdir?

Atakan Üner, 16 Haziran 1999 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Futbol hayatına 2008 yılında Denizlispor'da başlayan Atakan, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2015 yılında profesyonel oldu. Yeşil Siyahlı ekipte 2 yıl forma giydikten sonra Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne (o dönemki adı Denizli Belediyespor) Sarayköy 1926 Futbol Kulübü'ne kiralanan genç oyuncu, 3. Lig'de 14 maça çıktı ve 1 gol attı. 2017-2018 sezonunda Denizlispor'a dönen Atakan, ligde ve kupada toplam 17 maça çıktı, 1 gol 3 asist kaydetti.

2018-2019 sezonunun yaz transfer döneminde Denizlispor ile yollarını ayıran ve Altınordu'nun yolunu tutan 21 yaşındaki oyuncu, yeniden doğdu. İzmir ekibiyle çıktığı 2 sezonda 57 maçta görev alan ve 7 gol, 10 asistlik bir performans sergileyen Atakan, dikkat çeken bir performans sergiledi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'nun vazgeçilmezleri arasında yer alan Atakan, önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş forması giyecek.

U16, U18, U19 ve U21 Milli Takımı'nda zaman zaman görev alan Atakan, henüz A Milli Takım forması giyemedi.

Sağ ve sol kanatta oynayabilen Atakan, transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 bin euro.