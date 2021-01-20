Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi. Fenerbahçe Altyapı Koordinatörü Tahir Karapınar, Pendikspor yönetimiyle Atakan Müjde transferi için bir araya gelecek. Altyapıya verilen önemi artıran Fenerbahçe'nin bu transferde ısrarcı olduğu gelen haberler arasında. Atakan Müjde isminin Fenerbahçe ile anılmasının ardından genç futbolcunun kariyeri merak konusu oldu. 17 yaşındaki futbolcu, kariyerine Pendikspor'da başladı, 2020 yılında profesyonel oldu. Atakan Müjde kimdir, kaç yaşında? Atakan Müjde nereli, hangi mevkide oynuyor? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Atakan Müjde kimdir?

Atakan Müjde, 25 Ekim 2003 yılında Sakarya Karasu'da dünyaya geldi. Futbol hayatına 2013 yılında Pendikspor'da başlayan merkez orta saha oyuncusu, alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2020 yılında profesyonel sözleşmeye imza attı. Kulübüyle 2022 Mayıs'a kadar sözleşmesi bulunan Atakan'ın güncel piyasa değeri 50 bin euro.

Geçtiğimiz sezon U17 ve U19'da forma giyen Atakan, performansıyla bu sezon A takım kadrosuna yükseldi. Misli.com 2. Lig'de 8 maça çıkan 17 yaşındaki oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta sahne aldı.

2013 yılından beri Pendikspor'da forma giyen Atakan, tekniği ve oyun görüşüyle ön plana çıkıyor.