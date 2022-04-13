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Atakan Karazor, Beşiktaş için pahalı geldi

Beşiktaş’ın ön libero pozisyonu için düşündüğü isimlerden biri olan Atakan Karazor için kulübü Stuttgart kapıyı 4 milyon Euro’dan açtı.

13 Nisan 2022, Çarşamba 08:52 Son Güncelleme:
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Atakan Karazor, Beşiktaş için pahalı geldi

Kulübüyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan futbolcu için Alman ekibinin indirime gitmeyi düşünmemesi sonrası Kartal, gurbetçi oyuncuda görüşmeleri olgunlaşmadan sonlandırdı. 25 yaşındaki futbolcu bu sezon Bundesliga’da 29 müsabakada 1 kez asist yaptı.

Beşiktaş için Barath iddiası

Kartal, dış transfer için ciddi adımlar atıyor. Valerien İsmaiel’in istediği oyuncular için araştırmalarını yapan Siyah-Beyazlılar, radarına Peter Barath’ı aldı. 20 yaşındaki Macar ön liberonun menajeri ile temas sağlanırken, oyuncu ile de görüşme yapılacak. Debrecen ile Aralık 2022’ye kadar sözleşme maddesi bulunan genç futbolcu için kulübü de opsiyon maddesini kullanabilir. Kartal’ın bu transferi 1 milyon Euro’nun altında bonservise bitirmek istediği öğrenildi. Barath bu sezon ligde 27 maça çıkarken, 4 asist yaptı.

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