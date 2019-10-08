Atakan Delikan dünya 3.'üncüsü oldu

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Atakan Delikan, Milli Takım adına yarıştığı Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda Dünya üçüncüsü olarak ülkemize ve Şehzadelere büyük sevinç yaşattı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şehzadeler Muaythai Eğitim Merkezi’nde antrenmanlarını sürdüren Şehzadeli sporcu Atakan Delikan önce bu yıl yapılan İl, Bölge, Türkiye ve Milli Takım seçmelerinde zorlu onlarca rakibini geride bırakarak birinci oldu. Daha sonra 28 Eylül - 06 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılan Dünya Gençler Muaythai Şampiyonası’nda aralarında İsrail, Cezayir, Sri Lanka, Özbekistan, Lübnan, Irak ve Rusya’nın da bulunduğu 65 ülkeden 850 sporcunun katıldığı şampiyonada kategorisinde erken final yaparak Dünya üçüncüsü oldu. Atakan Delikan elde ettiği başarı ile ülkemize, Şehzadelere ve kulübüne büyük gurur yaşattı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Atakan Delikan’ı elde ettiği büyük başarı nedeniyle tebrik ediyorum. Ülkemize ve Şehzadelerimize kazandırdığı bronz madalya için teşekkür ederiz. Genç kardeşimiz bizlere büyük bir gurur yaşatmıştır. Sporcumuzun yetişmesinde emeği geçen Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yöneticileri ile hocalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

İHA