Süper Lig 'in 14. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Göztepe 'de Atakan Çankaya maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Atakan Çankaya'nın açıklamaları şöyle;

Ben her maça özel hazırlanırım. Karşımızda güçlü bir takım vardı ve bu doğrultuda hazırlanmamız lazımdı, ben de böyle hazırlandım. Benim için İrfan olsun, Mesut abi olsun fark etmeden en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyorum. Benim için İrfan olsun, Mesut Ağabey olsun hiçbir şey fark etmiyor. Aynı konsantreyle devam ediyorum. 3'lü sistemde oynamak zor. Biz stoperleri yoruyor. Elimizden geldiğince mücadele ediyoruz