TFF 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor, Spor Toto Süper Lig’de oynayan Başakşehir’in forvet oyuncusu Atabey Çiçek’i 1 yıllığına kiraladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine genel menajer Mustafa Aztopal ve teknik menajer Yücel Uyar katıldı. İmza töreni öncesi konuşan genel menajer Aztopal, “Bugün bir transferimizi daha açıklıyoruz. Sevgili kardeşimiz Atabey Çiçek aramıza katılıyor. Başakşehirspor’dan 1 yıllığına kiralık olarak bünyemize katıyoruz. Bu süreçte bize destek olan Başakşehir CEO'su Mustafa Eröğüt ve Başkanı Göksel Gümüşdağ’a da teşekkürlerimizi buradan iletiyoruz. Bu sene şampiyonluk hedefine ilerlerken en önemli pozisyonlardan bir tanesiydi bu mevki. Bizim için en öncelikli adaydı Atabey. Dolayısıyla aramıza katılmasından son derece mutluyuz. Ben hem kulübüm adına hem de kendi adıma çok mutluyum böyle bir transferi gerçekleştirebildiğimiz için. Kendisine hepinizin huzurunda ‘hoş geldin’ diyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Mustafa Aztopal, “Kamptan bağımsız 2 tane daha transfer düşünüyoruz. Biri stoper diğeri de santrafor. Belirtilen astronomik dediğiniz rakamlar Samsunspor’un bütçesinde yok. Biz bütçemiz dahilinde yaptık bu transferleri. Bahsedilen rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Yarın kamp kadromuz belli olacak ve basına bildirilecek. Mutlaka ayrılacak olanlar olacak ve bunlar yarın resmi sitemizde bildirilecek” diye konuştu.

İyi bir yıl geçireceklerini belirten teknik menajer Yücel Uyar ise “Bu pozisyonda alabileceğimiz en iyi oyuncuyu aldık. Anlatmaya gerek yok. Yaşayalım, görelim. Allah utandırmasın. Camiamıza hayırlı olsun. İyi bir yıl bizi bekliyor. Buraya gelmeden önce Atabey’e söyledim. Türkiye’nin en iyi forvetleri bizden çıkar. Atabey’in de burada en iyi sezonunu geçireceğini düşünüyorum. Çünkü Cenk İşler, Serkan Aykut, Celil Sağır, Tanju Çolak, İlhan Mansız burada Türk futboluna damga vurdular. Atabey de inşallah bu sezonu öyle geçirecek” dedi.

Samsunspor’a geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Atabey Çiçek ise şunları söyledi:

“Başta Yücel Uyar’a, Mustafa Aztopal’a ve başkanımız İsmail Uyanık’a, transferimde emeği geçen insanlara çok teşekkür ediyorum. Benim buraya gelmemde çok büyük rol üstlendiler. Buranın çok köklü bir camia olduğunu biliyorum. Onun için çok mutluyum. İçimde güzel ve tatlı da bir heyecan var. Geçen sene kaçan bir şampiyonluk var. Bu sene o şampiyonluğu elde edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Burayı kesinlikle 2’ Lig kulübü olarak görmüyorum. Burası Süper Lig düzeyinde bir kulüp. Onun için buraya geldiğim için çok mutluyum. Ben buraya gelmeden kendime 20 gol barajı koydum. İnşallah bunu gerçekleştireceğime inanıyorum. İyi oyuncuların olduğu takımda olmak daha güzel bir şeydir. Çünkü rekabet futbolcuyu her zaman olumlu yönde etkiler. Her zaman futbolcu kendini daha formda tutar, daha istekli olur. Ben buna inanıyorum. Takımda yıldız oyuncuların olması yeterli değil. Takım olabilmek önemli. Bu sene onu başaracağımızı düşünüyorum.”

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)