Ataberk Dadakdeniz: Çok daha güçlü döneceğim

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un kalecisi Ataberk Dadakdeniz, takımı biraz daha yalnız bırakacağa benziyor. Sakatlığı sebebiyle Balıkesirspor maçı kadrosuna alınmayan genç file bekçisinin tedavisine devam ediyor. Ataberk ise sosyal medya hesabından tedavisi sırasındaki bir fotoğrafını paylaşarak, şu mesajı verdi: “En kısa sürede çok daha güçlü geri döneceğimden şüpheniz olmasın.”

Menemenspor ve Akhisarspor maçlarında da oynaması beklenmeyen Ataberk Dadakdeniz’le ilgili Bursaspor Kulübü, genç kalecinin sakatlık durumu ile ilgili henüz net bir açıklama yapmadı.