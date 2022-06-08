Ata Spor Kulübü'nün yarışlarda mücadele edecek milli yüzücüleri Derin Toparlak, Ceren Güran, Yunus Toparlak, Ege Yankı Güneş, Murat Şenel ile antrenörleri Canberk Babaoğlu, Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu ve Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

SAİT BABAOĞLU: BAKIRKÖY'ÜN DEĞİL DÜNYANIN EN İYİ SPORCULARI

Sait Babaoğlu, bir sürecin sonucunda buraya geldiklerini ifade ederek, "Hepsi Bakırköy ilçesinin gençleri bu da bir başka gurur ülkemiz adına. Ben de bir milli takım hocası olarak, spor insanı olarak yaşamımın en büyük gururunu ve onurunu yaşıyorum. Çünkü bu kulübün kurucularından birisiyim. Bu sporcuları yetiştiren antrenör Canberk Babaoğlu'nun hem milli takımdan arkadaşı hem de babasıyım. Bu, bir bana için daha onur olamaz diye düşünüyorum. Su sporları diğer sportif branşlar içerisinde en zorlarından birisidir. Çünkü sabah 5.30'da gelirler 9'a kadar. Sonrasında okula giderler, dönüşte tekrar akşamları havuza gelirler. Canberk hocam zaman zaman antrenman mesafesinin 15 kilometre olduğunu ifade ediyor. Bunlar yürümüyorlar, koşmuyorlar, bisiklete binmiyorlar, bu kadar mesafeyi yüzerek hazırlanıyorlar. Bunlar Bakırköy'ün değil dünyanın en iyi sporcuları hiç mütevazı değiliz. Gençlerimize de tam destek veriyoruz" dedi.

"YÜZME BRANŞINDAKİ 1 HAFTA KAYIP 1 AY GERİYE GÖTÜRÜR"

Sait Babaoğlu, yüzme branşında 1 hafta kaybın 1 ay geriye götürdüğünü ifade ederek, "Bu havuz tadilat esnasındayken 3 tane vinç varken bile kulvarların 2 tanesini kapatmadık. Bu riski bile göze aldık. Onun için de gençlerimizi gönülden alkışlıyorum. Büyük hedef büyük isimlerin büyük gayretlerin işidir ve bu kulüp de büyük önder Atatürk'ün ismiyle kurulmuş bir kulüptür. Eminiz ki geçen sene 2 dünya şampiyonluğu getiren Derin Toparlak'a yeni katılan sporcularımız da bu rakam olmasa bile yakın başarı elde ederler" şeklinde konuştu.

"25 MADALYA HEDEFLİYORUZ"

Bu sene Ata Spor Kulübü'nün 25'inci yılı olduğunu dile getiren Babaoğlu,"25 tane Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefimiz var. İnşallah olur, bu gençlerimiz bunu başaracak altyapıya sahipler. Beklentimiz 25'inci yılda 25 madalya" diye konuştu.

CANBERK BABAOĞLU: EN İYİ SONUÇLARI ALACAĞIZ

Ata Spor Kulübü'nün milli antrenörü Canberk Babaoğlu, "Önümüzde Sırbistan yarışımız var ve iddialıyız. Ülkemize en yüksek derece için yarışacağız. Sırbistan'dan 20 gün sonra dünya oyunları için Amerika'da olacağız orada da altın madalya için emeğimizi çabamızı ortaya koyup güzel sonuç elde etmek istiyoruz. Sonrasında Kolombiya'ya geçeceğiz dünya şampiyonasına. Yoğun bir trafik. Orada da güzel bir hedef, üst üste koyabilirsek aynı inancı gösterebilirsek umuyorum sporcularımız güzel işler çıkaracak ve madalya alacağız. 1-2 ay kadar sonra ise açık su şampiyonası var İtalya'da. Orada da hedefimiz yüksek. 4 tane önemli yarışta yer alacağız. Geçen sene olduğu gibi alabileceğimiz en iyi sonuçları alacağız" diye konuştu.

DERİN TOPARLAK: TÜRKİYE ADINA DÜNYA OYUNLARINA İLK DEFA KATILIYORUZ

3 branşta milli takıma giren ve madalya alanın daha olmadığını ifade eden Derin Toparlak, "Ben bu sene yine 3 branşta dünya şampiyonasına katılacağım. Hedefim yine altın madalya. Artık yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sonuçları da göreceğiz. Önceki senelere göre benim en yoğun senem. Çünkü 3 tane dünya şampiyonası 1 tane de dünya oyunlarına gideceğim. Gerçekten görülmemiş bir sene, normalde bu kadar yarış arka arkaya gelmez. Dünya oyunlarında da Türkiye adına ilk defa katılıyoruz. Bu da bizim için çok büyük bir gurur. Elimden geleni yapacağım" dedi.

CEREN GÜRAN: ALTIN MADALYA HEDEFLİYORUM.

3 kere paletli yüzmede milli takımda yer aldığını kaydeden Ceren Güran, "İlk defa serbest dalışta yer alıyorum. Bunda da hedefim çok yüksek sadece takımı değil, kulübü de değil Türk kadınını da temsil ediyorum. Altın madalya hedefliyorum" diye konuştu.

YUNUS TOPARLAK: "AĞABEYİM DERİN TOPARLAK İLE KÜRSÜYE ÇIKMAK İSTİYORUM"

Yunus Toparlak ise hedeflerini şu şekilde belirtti: "Bu yarışlardaki hedefimiz birinci, ikinci ve üçüncü biz olacağız. Bu sene ilk kez dünya şampiyonasında yer alacağım. Madalya almak ve ağabeyim Derin Toparlak ile kürsüye çıkmak istiyorum."

EGE YANKI GÜNEŞ: "DÜNYA REKORU KIRMAK İSTİYORUM"

Yüzme sporunu 10 senedir yaptığını dile getiren Ege Yankı Güneş, "İlk defa milli oldum ve çok çalışıyorum. Sadece altın madalya değil dünya rekorunu da kırmak istiyorum" dedi.

MURAT ŞENEL: "HEP BERABER GÜZEL SONUÇLAR ELDE EDECEĞİZ"

Tek rakibinin Derin Toparlak olduğunu ifade eden Murat Şenel, "Öncelikle hedefim dünya rekoru, hep beraber güzel sonuçlar elde edeceğiz" şeklinde konuştu.

YUSUF GARİP: "25'İNCİ YILIMIZDA 25 MADALYA HEDEFİ KOYDUK"

Ata Spor Kulübü Genel Müdürü Yusuf Garip ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "25'inci yılımızda 25 madalya hedefi koyduk. Ne kadarı başarabiliriz bilmiyorum ama ne kadarını gerçekleştirirsek mutlu olacağız. Bu gururu ülkemize yaşatmak, bu sporcuların en büyük amacı. Sabahtan akşama kadar çalışmalarınızı devam ettiriyoruz. Amacımız spor vasıtasıyla bu ülkeye güzel gençler yetiştirmek. Hepsi pırlanta gibi gençler ve arkalarında daha yüzlerce sporcu var onlar da ağabeylerini ve ablalarını takip ediyorlar. Şampiyonluklarla onlara örnek olacaklar."

DHA