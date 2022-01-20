Ligde oldukça kötü bir sezon geçiren Galatasaray 'da Fatih Terim, geçtiğimiz hafta görevinden ayrılmıştı. Terim yerine İspanyol hoca Domenec Torrent'i getiren Galatasaray geçtiğimiz hafta Hatayspor'a yenilmesinin ardından son olarak sahasında Kasımpaşa'ya kaybetti.

Bu mağlubiyetin ardından ünlü komedyen Ata Demirer Galatasaray Yönetimine sitem etti! Ata Demirer sosyal medya hesabından ' Noldu değdi mi Fatih hocayı göndermeye?Bir Gomis bir Fernando bulacaktınız o kadar… Herkesin kalbini kırdınız ' mesajını paylaşarak Galatasaray Yönetimine sitem etti.