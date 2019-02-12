Ata Demirer, sanat aşkı için kesenin ağzını açtı!

Sanat aşkıyla bilinen Ata Demirer, tablo koleksiyonunu genişletiyor. Komedyen, 1991 yapımı 'Mediterrano' (Akdeniz) filminden öylesine etkilendi ki filmin başrolündeki Vanna Barba'nın yer aldığı bir tablo için ressam Çağatay Odabaş'ın kapısını çaldı.

150 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Çağatay Odabaş sadece noktalardan oluşan tabloyu önceki gün Ata Demirer'e teslim etti. Tablo için 150 bin lirayı gözden çıkaran Ata Demirer "Unutulmaz 'Mediterraneo' filmini ve Vanna Barba'yı bana getiren sevgili Çağatay Odabaş'a teşekkür az kalır" dedi. (Takvim)